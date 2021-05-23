فوز صيد المحلة ومركز شباب كوم حمادة يشعل المجموعة الثامنة





أزدادت الإثارة وأشتعل صراع المقدمة في المجموعة الثامنة بالقسم الثالث والتي تضم أندية كفر الشيخ والغربية والبحيرة وذلك بعد تحقيق صيد المحلة فوزا علي سيدي غازي في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم علي ملعب بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ، وفوز مركز شباب كوم حمادة فوزا بخماسية علي فريق شباس.



وشهدت المجموعة الثامنة العديد من المفأجات خلال مباريات الأسبوع الثالث والعشرين حيث ابتعد دسوق عن المنافسة بعد الهزيمة علي ملعبة من كوم حماده بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة ٤٤ ، وتعادل سمنود خارج أرضه مع الحامول بهدف لكل فريق.



وجاءت نتائج مباريات المجموعة الثامنة كالآتي:



فوز صيد المحله علي سيدي غازي ١/٢

فوز م ش كوم حماده علي شباس ٠/٥

فوز سبورتنج كاسل علي سيدي سالم ٠/١

فوز كوم حمادة علي دسوق ٠/١

تعادل الحامول مع سمنود ١/١

فوز عثماثون علي الحنفي ٠/١

فوز بلطيم علي الزعفران ٠/٣



وجاء ترتيب المجموعة الثامنه كالآتي:



١- صيد المحلة. ٥٢ نقطه

٢- م ش كوم حمادة. ٥١ نقطة

٣- دسوق ٤٤ نقطة

٤- كوم حمادة. ٣٩ نقطة

٥-عثماثون. ٣٨ نقطة

٦-سمنود. ٣٨نقطة

٧- بلطيم ٣٧ نقطة

٨-سبورتنج كاسل ٣٢ نقطة

٩- سيدي غازي. ٣١ نقطة

١٠- سيدي سالم. ٢٩ نقطه

١١- الحامول. ٢٦نقطة

١٢-بسيون. ٢٤ نقطة

١٣-شباس. ٢٠ نقطة

١٤-الزعفران. ١٥ نقطة

١٥- الحنفي. ١٣نقطة

١٦- مطوبس ٧ نقاط