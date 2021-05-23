أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن عدم استكماله في تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور".





وقال "كمال" في تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اعتذر لأصدقائي من متابعي ٩٠ دقيقة عن تقديم البرنامج الفترة القادمة".





وكان من المقرر أن يعود الإعلامي أسامة كمال، للظهور بعد إجازة عيد الفطر، يوم الأحد المقبل عبر برنامج "90 دقيقة". على شاشة "المحور" في تمام العاشرة مساء.



