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أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

الأحد 23/مايو/2021 - 12:57 ص
أسامة كمال
أسامة كمال
شيماء حسن
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أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن عدم استكماله في تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور".

وقال "كمال" في تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اعتذر لأصدقائي من متابعي ٩٠ دقيقة عن تقديم البرنامج الفترة القادمة".

وكان من المقرر أن يعود الإعلامي أسامة كمال، للظهور بعد إجازة عيد الفطر، يوم الأحد المقبل عبر برنامج "90 دقيقة". على شاشة "المحور" في تمام العاشرة مساء.

وكان من المقرر أن يقدم حلقة خاصة عن فلسطين، بعد تفعيل مبادرة وقف إطلاق النار برعاية مصرية، وردود الأفعال الدولية، كما يسلط الضوء على المبادرة المصرية لإعادة الإعمار، وجهود الشركات المصرية في الصدد ذاته، وتقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.
أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"
أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

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