تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الأوليمبي والحمام بالقسم الثاني





إختارت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم صبري إبراهيم من منطقة القاهرة لإدارة مباراة الأوليمبي والحمام المطروحي تحكيميا في المباراة التي ستقام بينهما في الرابعة عصر اليوم الأحد بملعب الأوليمبي بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة ال23 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني .



ويعاون صبري طاقم تحكيم مكون من: خالد حسام طه مساعد أول، وشريف عبد الحكيم مساعد ثان، وراضي ضرار حكم رابع.



ويحتل الأوليمبي المركز الثالث برصيد38 نقطة، بينما يحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.