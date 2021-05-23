Advertisements

يحيى الفخراني يعيد مسرحية "ليلة من ألف ليلة".. تعرف على الأبطال الجدد

الأحد 23/مايو/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements



يعيد النجم الكبير يحيى الفخراني، مسرحية "ليلة من ألف ليلة" التي قدمها علي خشبة المسرح القومي من إخراج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح، ولكن إعادتها ستكون في مسرح القطاع الخاص.

وأفادت أنباء صحفية، أن المرشحين للبطولة الفنان محمد الشرنوبي والمطربة جنات. 
  
مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت ، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

أخبار تهمك

عاجل - كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"مكافحة كورونا" تفجر مفاجأة عن الفطر الأسود: موجود منذ عهد الفراعنة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يشهر الكارت الأحمر في وجه ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ 42 دقيقة

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ ثلث ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 5 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة "كورونا" تكشف حقيقة وضع دلال عبد العزيز على أجهزة التنفس الصناعي

منذ ساعة الا ربع

"كفاية اللي هو فيه".. حورية فرغلي تهاجم محمد رمضان لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

12:29 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله