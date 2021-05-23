يحيى الفخراني يعيد مسرحية "ليلة من ألف ليلة".. تعرف على الأبطال الجدد









يعيد النجم الكبير يحيى الفخراني، مسرحية "ليلة من ألف ليلة" التي قدمها علي خشبة المسرح القومي من إخراج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح، ولكن إعادتها ستكون في مسرح القطاع الخاص.





وأفادت أنباء صحفية، أن المرشحين للبطولة الفنان محمد الشرنوبي والمطربة جنات.

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت ، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.