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مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على نجمه

الأحد 23/مايو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حريص جداً على استمرار نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج الذي ينتهي في صيف 2023.

وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن مانشستر سيتي يستعد لفتح محادثات مع رحيم سترلينج من أجل تجديد عقده.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد سترلينج على الرغم من خسارة مكانه في الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن سترلينج البالغ من العمر 26 عاماً ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريدالإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سترلينج خاض مع المان سيتي حتى الآن 290 مباراة في جميع البطولات وسجل 114 هدفاً وصنع86 هدف آخرين.

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