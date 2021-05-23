هل أصيب سمير غانم بالفطر الأسود؟.. "هاني الناظر" يجيب

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق إن "الفطر الأسود" يمثل أحد تداعيات فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن هذا الفطر معروف من فترة طويلة وموجود في الكتب والمراجع ومعروف لدى الأطباء خاصة أقسام "الجلدية".





وأضاف "الناظر" في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه في الآونة الأخيرة رصد الفطر الأسود في الهند كتداعيات لبعض المصابين بفيروس كورونا وليس كل الحالات إصابتهم بالفطر الأسود فبدا تناقل الأخبار لكن حتى الأن لم تسجل حالة واحدة في الدول الأخرى في مختلف بقاع العالم".





وكشف أن الفطر لدى إصابته للبشر يستهدف أعضاء مختلفة فلو أصاب الجلد يظهر في صورة بثور وقرح لكن حتى يحدث ذلك ينبغي أن يصاب الجلد بجرح قبلها أو خدش او حروق، مضيفا: "أحيانًا يصيب الفطر الاغشية المخاطية من الداخل أو الانف مسببًا إلتهاب شديد او العين".





وحول إصابة العين ومخاطر إزالة العين قال: "الفطر إذا لم يُشخص مبكرًا يصبح له تداعيات ومضاعفات لكن الكشف المبكر يسهم في علاجه مبكرًا عبر نوع من الحقن التي تعطى للمريض لكن لو حدث العكس، وتأخر التشخيص يتسبب الفطر في مضاعفات في العين والجيوب الأنفية والرئة ويسبب تورم في الوجه".



