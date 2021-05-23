موعد بدء تصويره فيلم "لوثر" لـ"إدريس ألبا"





أكد النجم العالمى إدريس ألبا أن إنتاج فيلم "لوثر" الذى طال انتظاره من المقرر أن يبدأ فى سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع Variety.





قال ألبا: نبدأ الإنتاج، فى سبتمبر وأنا متحمس جدًا لذلك، لقد مر وقت طويل على ذلك، نحن قريبون جدًا جدًا من جذب الضوء الأخضر للإنتاج".



