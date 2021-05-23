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كارتيرون يحسم مشاركة ساسي مع الزمالك أمام المصري

الأحد 23/مايو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الزمالك حسم مستقبل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الزمالك يبحث تمديد عقد فرجاني ساسي

من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على إشراك النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء الاثنين المقبل.

و أدى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة بالدوري المصري.

وفي سياق آخر، ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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كارتيرون ساسي الدوري المصري

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