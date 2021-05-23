Advertisements

شاهد.. كيف ستتأثر مصر بالملء الثاني لسد النهضة؟

الأحد 23/مايو/2021 - 04:28 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
كشف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عن تأثير الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع الجانب الإثيوبي.

وقال "نور الدين" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية إن تأثير الملء سيكون على حسب مستوى الفيضان والاتفاق على كيفية التخزين في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي.

وأضاف أنه من المفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين 13.5 مليار وهو ما يكفي لري 3 مليون فدان في مصر، لافتًا إلى أن هذه الكمية من ضمن 75 مليار تريد إثيوبيا تخزينه في السد.

وأشار إلى أن إثيوبيا تقوم بتحديد كميات المياه المخزنة وفق لما تنجزه من تقدم في البناء، وهذا غير صحيح في نهر النيل لأنه نهر دولي عابر للحدود، موضحًا أن الوصول إلى اتفاقية مكتوبة يتم احترامها من قبل الجانب الإثيوبي ستجعل مصر تتحمل هذا الملء بشرط تحديد الكميات التي ستقوم إثيوبيا بتخزينها كل سنة والموافقة على شروط الملء من قبل الثلاث دول.

وتابع: "عدم التوصل إلى اتفاق ملزم من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة للسودان حيث ستتوقف محطات توليد الكهرباء في السودان، كما ستقوم مصر بسحب كمية المياه التي لم تصل إليها بسبب الملء من مخزونها من السد العالي وهو أمر يجب أن تقدره إثيوبيا".

واستطرد: "لازم إثيوبيا تحدد الكميات التي ستقوم بتخزينها ولا تقوم بتخزينها مرة واحدة، ويجب أن تحدد الكميات التي ستقوم بتخزينها كل سنة علشان اقدر اعمل حساباتي، لأن القرار بتخزين دون الاتفاق تعدي على القانون الدولي وعدم التزام بالأصول، ولذلك لابد من الاتفاق والتوافق وبعدها نقدر نتحمل من أجل تنميتها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 21 ساعة

"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف ردت مصر على تصريحات إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة في موعده؟

الري: الفيضان القادم يحدد مدى حدوث أزمة المياه في مصر (فيديو)

استفزاز إثيوبي وتحركات مصرية وسودانية.. تعرف على آخر مستجدات أزمة سد النهضة

وزارة الري تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سد النهضة

"الري": الهدف الوحيد من سد النهضة دعاية إعلامية وسياسية (فيديو)

متحدث الري: "كل توربينات سد النهضة فيها مشاكل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله