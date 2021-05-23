شاهد.. كيف ستتأثر مصر بالملء الثاني لسد النهضة؟

كشف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عن تأثير الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع الجانب الإثيوبي.





وقال "نور الدين" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية إن تأثير الملء سيكون على حسب مستوى الفيضان والاتفاق على كيفية التخزين في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي.





وأضاف أنه من المفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين 13.5 مليار وهو ما يكفي لري 3 مليون فدان في مصر، لافتًا إلى أن هذه الكمية من ضمن 75 مليار تريد إثيوبيا تخزينه في السد.





وأشار إلى أن إثيوبيا تقوم بتحديد كميات المياه المخزنة وفق لما تنجزه من تقدم في البناء، وهذا غير صحيح في نهر النيل لأنه نهر دولي عابر للحدود، موضحًا أن الوصول إلى اتفاقية مكتوبة يتم احترامها من قبل الجانب الإثيوبي ستجعل مصر تتحمل هذا الملء بشرط تحديد الكميات التي ستقوم إثيوبيا بتخزينها كل سنة والموافقة على شروط الملء من قبل الثلاث دول.





وتابع: "عدم التوصل إلى اتفاق ملزم من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة للسودان حيث ستتوقف محطات توليد الكهرباء في السودان، كما ستقوم مصر بسحب كمية المياه التي لم تصل إليها بسبب الملء من مخزونها من السد العالي وهو أمر يجب أن تقدره إثيوبيا".



