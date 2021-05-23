زينب غريب: "معنديش صورة تجمعني بسمير غانم لكن عندي محاولة واحدة للقائه"





روت الفنانة زينب غريب، كواليس لقاء كاد يجمعها بالفنان الراحل سمير غانم في برنامج "ليلة الخميس" لولا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة.





وكتبت عبر حسابها على إنستجرام منذ قليل قائلة: "معنديش صورة مع الأستاذ سمير غانم، بس عندي محاولة واحدة، لما كلموني في برنامج (ليلة الخميس) قالولي إن الضيف هو أستاذ سمير غانم طبعا ماصدقت ووافقت بدون تفكير،





وأضافت: "أنا قررت اول حاجة هقولها له " انا بحبك اوي اوي اوي يا استاذ سمير، واتربيت على افلامك " المهم علي آخر لحظة حصل تغيير واعتذر، كنت اتمني حقيقي اشوفك ولو لمرة واحدة".



