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زينب غريب: "معنديش صورة تجمعني بسمير غانم لكن عندي محاولة واحدة للقائه"
الأحد 23/مايو/2021 - 01:20 ص
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روت الفنانة زينب غريب، كواليس لقاء كاد يجمعها بالفنان الراحل سمير غانم في برنامج "ليلة الخميس" لولا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة.
وكتبت عبر حسابها على إنستجرام منذ قليل قائلة: "معنديش صورة مع الأستاذ سمير غانم، بس عندي محاولة واحدة، لما كلموني في برنامج (ليلة الخميس) قالولي إن الضيف هو أستاذ سمير غانم طبعا ماصدقت ووافقت بدون تفكير،
وأضافت: "أنا قررت اول حاجة هقولها له " انا بحبك اوي اوي اوي يا استاذ سمير، واتربيت على افلامك " المهم علي آخر لحظة حصل تغيير واعتذر، كنت اتمني حقيقي اشوفك ولو لمرة واحدة".
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