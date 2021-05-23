شاهد.. هل سيتحمل سد النهضة كمية المياه المخطط تخزينها؟

كشف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عن قدرة سد النهضة على تخزين كميات المياه المخطط تخزينها، موضحا أن "هذا السد مكون من قطعتين السد الرئيس، وسد جانبي ركامي ارتفاعه 55 مترًا، والسد الرئيس يستطيع حجز 14.5 مليار، وباقي الـ60 مليار سيتم تخزينها عند السد الجانبي وده السد المؤذي الذي سيؤثر علينا".





وقال "نور الدين" في لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "بدأت إثيوبيا منذ أسبوعين بناء الحائط الأوسط الذي سيحجب مياه النيل لاستيعاب تخزين الـ13.5 مليار".





وأشار أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إلى أن إثيوبيا وصلت حاليًا إلى 79% من بناء السد، مستطردًا "نتوقع أن يكون أمامه عامين أو ثلاثة لاستكمال الـ20% المتبقية ولن يفتتحوه هذا العام كما أعلنوا".



