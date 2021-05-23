جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد









يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 23 مايو في منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.





ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 83 نقطة





2- مانشستر يونايتد 71 نقطة





3- تشيلسي 67 نقطة





4 – ليفربول 66 نقطة





5 – ليستر سيتي 66 نقطة





6 – وست هام 62 نقطة





7 – توتنهام 59 نقطة





8– إيفرتون 59 نقطة





9 – أرسنال 58 نقطة





10– ليدز يونايتد 56 نقطة





11 – أستون فيلا 52 نقطة





12- وولفرهامبتون 45 نقطة





13- كريستال بالاس 44 نقطة





14- ساوثهامبتون 43 نقطة





15– نيوكاسل يونايتد 42 نقطة





16-برايتون أند هوف ألبيون 41 نقطة





17– بيرنلي 39 نقطة





18 – فولهام 28 نقطة





19 – وست بروميتش 26 نقطة





20- شيفيلد يونايتد 20 نقطة



