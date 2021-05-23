Advertisements

نجم الزمالك يواصل التأهيل

الأحد 23/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يخضع يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم وخوض برنامج تأهيلي خاص .

ويؤدي «أوباما» برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في ظل معاناته من الإصابة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب استعدادا للقاءات المقبلة ببطولة الدوي.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الإسبوع23 من الدوري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في تمام التاسعة مساء الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 9 ساعات

"مكافحة كورونا" تفجر مفاجأة عن الفطر الأسود: موجود منذ عهد الفراعنة (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يشهر الكارت الأحمر في وجه ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ أقل من ساعتين

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة "كورونا" تكشف حقيقة وضع دلال عبد العزيز على أجهزة التنفس الصناعي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

01:56 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله