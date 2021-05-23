نجم الزمالك يواصل التأهيل

يخضع يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم وخوض برنامج تأهيلي خاص .





ويؤدي «أوباما» برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في ظل معاناته من الإصابة.





ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب استعدادا للقاءات المقبلة ببطولة الدوي.





وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الإسبوع23 من الدوري الممتاز.



