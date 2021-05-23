Advertisements

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

الأحد 23/مايو/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements

علقت الفنانة أمينة خليل، على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.

وأشارت أمينة إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع  غير دقيقة، فهما ليستا أبنتا خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

وتابعت أمينة، أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

أخبار تهمك

لجنة مكافحة "كورونا" تكشف حقيقة وضع دلال عبد العزيز على أجهزة التنفس الصناعي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"مكافحة كورونا" تفجر مفاجأة عن الفطر الأسود: موجود منذ عهد الفراعنة (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - كارتيرون يشهر الكارت الأحمر في وجه ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 18 ساعة

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

01:56 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله