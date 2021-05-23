أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما





علقت الفنانة أمينة خليل، على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.





وأشارت أمينة إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبنتا خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.





وتابعت أمينة، أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.