عبد العال: موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي









انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.





وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ten، أن موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي، وأنه لم يضف أي بصمة منذ قدومه إلى تدريب المارد الأحمر.



