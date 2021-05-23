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عبد العال: موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي

الأحد 23/مايو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ten، أن موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي، وأنه لم يضف أي بصمة منذ قدومه إلى تدريب المارد الأحمر.

وأشار إلى أن موسيماني لديه كافة المقومات التي تساعده على النجاح وحصد الألقاب المحلية والقارية، كما أن منظومة النادي الأهلي تساعد أي جهاز فني على النجاح.

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