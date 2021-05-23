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تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأحد 23/مايو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وهو نفس رصيد ليستر سيتي، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: روبيرتسون، فيليبس، ويليامز، أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.

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