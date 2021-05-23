100 مليون مشاهدة لأغنية "Butter" الجديدة لفريق BTS في وقت قياسي

نجح الفريق الكورى في حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة لأ غنيته الجديدة باللغة الإنجليزية "Butter"،





وأكد الفريق فى مؤتمر صحفى فى سيول أن أداءها الأول لأغنية "Butter" سيكون فى حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقى يوم الأحد 23 مايو.





وتلقى الفريق 4 ترشيحات - أكثرهم فى عام واحد - فى حفل توزيع الجوائز هذا العام فى الفئات التالية: أفضل ثنائى / مجموعة، أفضل فنان اجتماعى (للعام الخامس على التوالي)، أفضل فنان فى مبيعات الأغانى، والأغنية الأكثر مبيعًا لـ "Dynamite".



