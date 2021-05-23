رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي





















هاجم رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكداً أن هدف التعادل الذي سجله صن داونز في شباك الأهلي، هو من يتحمل مسئوليته.





ونجح الأهلي في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز، بثلاثية مقابل هدف، بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.



