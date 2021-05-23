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رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

الأحد 23/مايو/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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هاجم رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكداً أن هدف التعادل الذي سجله صن داونز في شباك الأهلي، هو من يتحمل مسئوليته.

ونجح الأهلي في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز، بثلاثية مقابل هدف، بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.

وأشار عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، إلى أن محمد الشناوي يتحمل مسئولية العديد من الأهداف التي سكنت مرمى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بدايةً من مباراة سموحة والهدف القاتل للفريق السكندري الذي أحرزه حسام حسن، مروراً بمباراة الجونة ثم مباراتي غزل المحلة و الزمالك، وفي الأخير مباراة الأمس أمام صن داونز.

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