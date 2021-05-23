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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 23/مايو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره إيفرتون، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وتوج رسميًا باللقب، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: ميندي، إكي، لابورت، ووكر.

خط الوسط: رودريجو، فيرناندينيو، سترلينج، فيران توريس.

الهجوم: جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو.

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