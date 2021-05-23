Advertisements
ما هو الفرق في موعد الحصول على الجرعة الثانية بين "سينوفارم" و"أسترازينكا"؟
الأحد 23/مايو/2021 - 03:22 ص
Advertisements
كشفت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها عن الفرق بين لقاحي سينوفارم، وأسترازينكا في الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.
وقالت الوزارة في منشورها، إن لقاح أسترازينكا يُنصح بالحصول على الجرعة الثالثة بعد 3 شهور، بينما يُنصح بأخذ لقاح سينوفارم بعد 3 أسابيع فقط.
وأشارت إلى أن كلا من اللقاحين يؤخذا عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية (الموجودة في الكتف).
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 980 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186223 حالة حتى اليوم.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 252690 من ضمنهم 186223 حالة تم شفاؤها، و14670 حالة وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements