ما هو الفرق في موعد الحصول على الجرعة الثانية بين "سينوفارم" و"أسترازينكا"؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها عن الفرق بين لقاحي سينوفارم، وأسترازينكا في الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.





وقالت الوزارة في منشورها، إن لقاح أسترازينكا يُنصح بالحصول على الجرعة الثالثة بعد 3 شهور، بينما يُنصح بأخذ لقاح سينوفارم بعد 3 أسابيع فقط.





وأشارت إلى أن كلا من اللقاحين يؤخذا عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية (الموجودة في الكتف).



