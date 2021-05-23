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تعرف على إيرادات "F9" في الافتتاحية الأولى للفيلم

الأحد 23/مايو/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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حقق فيلم الأكشن والحركة Fast and Furious 9، إيرادات ضخمة وصلت لحوالى 127 مليون دولار عالميًا في الافتتاحية الأولى للفيلم الذي ينتظره عدد كبير من عشاق السلسلة الأشهر في العقود الأخيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الجزء التاسع من السلسلة حقق 127 مليون دولار بالرغم من التحديات التي فرضها فيروس كورونا على قطاع السينما.

 يقترب من تحقيق التوقيعات الأولية التي حددتها الشركة المنتجة بوصول الإيرادات لـ 160 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل أكبر افتتاحية إيرادات وسط تفشي وباء كورونا.

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