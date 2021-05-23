عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

أفادت قناة العربية الإخبارية، بمقتل 16 شخصا في موجة للطقس السيء ضربت الصين خلال الساعات الماضية.





وقالت القناة في خبر عاجل، إن موجة طقس سيء تقتل 16 شخصا خلال سباق جبلي في الصين.





من جانبها، قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن الطقس السيء ضرب المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن السباق أُوقف على الإثر.



