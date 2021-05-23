محمد هنيدي: وفاة سمير غانم خسارة كبيرة.. وتعلمت من الراحل فن الارتجال

قال الفنان محمد هنيدي إن فقدان الفنان القدير سمير غانم يمثل خسارة كبيرة، مؤكدًا أن الأجيال خاصة فيما يتعلق بالمجال الكوميدي تسلم بعضها البعض، كاشفًا أن جيله تسلم الكثير من جيل سمير غانم.





أكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، اليوم السبت: "كل جيل بيسلم جيل وبالأخص اللي شغال في الكوميديا والفنان سمير غانم كان مدرسة وتفاني في الشغل وأنا عشان أتكلم عليه ككومديان هنحتاج وقت طويل جدًا".





وأضاف: "لكن عشان نتكلم عن إنسانيته فالدنيا واضحة كل الناس حزينة من إمبارح بمختلف الأجيال حتى الأطفال بتعيط عشان كان مخلص في عمله وطول الوقت مكنش بيفكر غير أنه يشجع الناس الجديدة ويسعد الجمهور".





واصل: "كان حدوتة وأستاذ ومعلم مسرح وعلى المستوى الانساني كان إنسان راقي".





حول ماتعلمه منه قال: "تعلمت منه الارتجال وهو كان بيقلي دائماً أهم شيء الارتجال وكنت بتفرج عليه في المسرح وكان ابو الارتجال وده موضوع صعب أنه يكون فكرة عشان يضحك الناس كان حضوره عالي من أول ظهوره في أول ثانية على المسرح وهو كوميديان من النوع الكبير جدًا بخلاف أنه فنان شامل غنى ورقص وعمل فوازير عمل كل الألوان".



