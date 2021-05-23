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ارتفاع ضحايا الطقس السيء في الصين لـ20 قتيلا

الأحد 23/مايو/2021 - 03:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بارتفاع ضحايا موجة الطقس السيء التي ضربت بعض المناطق في الصين خلال الساعات الماضية إلى 20 قتيلا.

من جانبها، قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن الطقس السيء ضرب المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن السباق أُوقف على الإثر.

وأوضحت أنهم عثروا على 16 شخصًا أمواتًا، وعمليات الإنقاذ تتواصل للعثور على خمسة أشخاص لا يزالون مفقودين.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بارتفاع عدد الضحايا إلى 20 شخصا.

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