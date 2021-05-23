النحل يغطي جسد أنجلينا جولي.. والنجمة تستقبل الموقف بـ"دم بارد"





نشرت "ناشيونال جيوغرافيك"، المتخصصة بأخبار الطبيعة والأفلام الوثائقية، مجموعة صور وفيديوهات تظهر النجمة العالمية، أنجلينا جولي، وقد غطى سرب من النحل أجزاء من جسدها ضمن حملة ترويجية لمبادرة "نساء من أجل النحل".





ونشرت "ناشيونال جيوغرافيك"، مقطع فيديو على قناتها الرسمية في "يوتيوب" تظهر فيها أسراب صغيرة من النحل على الجزء العلوي من جسد النجمة أنجلينا جوي.





وظهرت جولي في الفيديو أثناء وضع مادة خاصة على جسدها، لم تحديد طبيعتها، ربما بهدف منع النحل من وخز إبره في جسدها.



