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عبد العال ينتقد موسيماني ويصف صن داونز بالإكذوبة

الأحد 23/مايو/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة السابعة عشر في تاريخه، على حساب صن داونز، بعدما تعادل معه أمس إيجابيًا بهدف، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

وانتقد عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، موسيماني، مؤكداً أنه أدار المباراة بشكل سيء للغاية، موضحاً أنه لا يوجد سبب واضح للعب بثلاثي في وسط الملعب، والتضحية بمركز الجناح الأيمن.

وأشار إلى أن موسيماني واجه صن داونز وهو مرعوب، وبدأ يطمئن بعد تسجيل ياسر ابراهيم الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الحادية عشر.

وتابع، " فريق صن داونز أكذوبة حقيقية، ولم نشعر بوجوده سواء في لقاء الذهاب أو لقاء الإياب".

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