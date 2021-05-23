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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 23/مايو/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 27 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي: 

1- كريستيانو رونالدو.. 27 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.

3 – دوشان فلاهوفيتش.. 21 هدف.

4 – لويس مورييل .. 21 هدف

5 – سيمون نوانكو .. 19 هدف

6 – ايموبيلي.. 19 هدف.

7- لورنزو إنسيني .. 18 هدف

8 – لاوتارو مارتينيز .. 16 هدف

9 – دومينيكو بيراردي .. 16 هدف

10- جواو بيديو غلفاو .. 16 هدف.

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