شادي محمد يشيد بموسيماني ويثني على ياسر إبراهيم

















أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استطاع أن يدير مباراة صن داونز، التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، بشكل جيد.





وأوضح شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن موسيماني اختلف كثيرًا في إدارته للمباراة، عن لقاء الذهاب التي أدارها بشكل سيء، مؤكداً أن الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمر منطقي للغاية خاصةً وأن المباراة خارج الديار.



