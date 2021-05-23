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شادي محمد يشيد بموسيماني ويثني على ياسر إبراهيم

الأحد 23/مايو/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استطاع أن يدير مباراة صن داونز، التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، بشكل جيد.

وأوضح شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن موسيماني اختلف كثيرًا في إدارته للمباراة، عن لقاء الذهاب التي أدارها بشكل سيء، مؤكداً أن الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمر منطقي للغاية خاصةً وأن المباراة خارج الديار.

وأثنى على ياسر ابراهيم، مشيرًا إلى أنه يقدم مباريات مميزة في الآونة الأخيرة وأصبح بمثابة الورقة الرابحة لبيتسو موسيماني، كما أنه اكتسب ثقة جماهير الأهلي.

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