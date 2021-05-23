مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما الإيطالي يرغب في التعاقد مع أحد نجوم ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مورينيو حريص جداً على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي الذي سيرحل مجاناً عن ليون عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن المدير الفني البرتغالي يرغب في تعزيز وتدعيم صفوف روما بأفضل طريقة ممكنة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل.





وقال ديباي في تصريحات صحفية:" لقد أظهر برشلونة اهتمامه بضمي لكنه ليس النادي الوحيد المهتم بضمي، لم أتفق بعد على أي شيء مع أي نادي".



