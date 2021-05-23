Advertisements
موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
الأحد 23/مايو/2021 - 05:34 ص
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.
ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وهو نفس رصيد ليستر سيتي، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.
Advertisements