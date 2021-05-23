موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.





ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وهو نفس رصيد ليستر سيتي، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.



