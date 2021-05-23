موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره إيفرتون، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وتوج رسميًا باللقب، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن برصيد 59 نقطة.



