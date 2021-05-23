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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

الأحد 23/مايو/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي يوم السبت 29 مايو الجاري ضمن منافسات نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب دراجاو الدولي بمدينة بورتو البرتغالية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي مانشستر سيتي قد تأهل الي نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان بينما صعد تشيلسي على حساب ريال مدريد.

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