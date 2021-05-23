موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي يوم السبت 29 مايو الجاري ضمن منافسات نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب دراجاو الدولي بمدينة بورتو البرتغالية.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



