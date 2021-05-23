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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الأوروبي 2021

الأحد 23/مايو/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تخطي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة نظيره فريق روما الإيطالي فى دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليصعد إلى المباراة النهائية.

بينما صعد نادي فياريال الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه نادي فياريال نظيره فريق مانشستر يونايتد يوم 26 مايو الجاري فى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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