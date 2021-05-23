موعد مباراة تشيلسي واستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره فريق استون فيلا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمجهام.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



