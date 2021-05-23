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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة استون فيلا فى الدوري الإنجليزي

الأحد 23/مايو/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره فريق استون فيلا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمجهام.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: زوما،أزبليكويتا، كريستينسن، سيلفا. 

خط الوسط: جيمس، كانتي، جورجينهو. 

خط الهجوم: ماونت، زياش، جيرو.

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