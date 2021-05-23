Advertisements
تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة تشيلسي فى الدوري الإنجليزي
الأحد 23/مايو/2021 - 07:32 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره فريق استون فيلا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمجهام.
وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
في حراسة المرمي: مارتينيز.
في خط الدفاع: مينيجز، تارجيت، كاش، كونسا.
في خط الوسط: ماكجين، دوجلاس، جاك.
في خط الهجوم: الغازي، واتكينز، تراوري.
Advertisements