تشكيل استون فيلا المتوقع لمواجهة تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره فريق استون فيلا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمجهام.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





في حراسة المرمي: مارتينيز.

في خط الدفاع: مينيجز، تارجيت، كاش، كونسا.

في خط الوسط: ماكجين، دوجلاس، جاك.