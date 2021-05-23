تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي





يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وولفرهامبتون اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي وولفرهامبتون الدولي بمدينة بيرمنحهام فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: دي دخيا.





خط الدفاع: ليندوف، بيساكا، شو، بايلي.





خط الوسط: بوجبا، فيرناندز، فريد.



