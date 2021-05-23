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تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي
الأحد 23/مايو/2021 - 07:53 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام.
وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: داير، اورييه، سانشيز، ريجليون.
خط الوسط: نوديمبلي، موسي سيسوكو، هويبرج.
خط الهجوم: هاري كين، سون، بيل.
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