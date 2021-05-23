صابرين: "أكبر مشهد تراجيدي قدمه سمير غانم كان يوم وفاته"

أعربت الفنانة صابرين، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير سمير غانم، مؤكدة أن الراحل كان مهمومًا بالإنسان، وكان حريصًا على أنه يضحك الناس ويسعدهم بقدر ما يستطيع.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e": "قلبي وجعني أوي أني دلال عبد العزيز محضرتش الجنازة، وأعزي إيمي ودنيا".





وأعربت من جانبها عن تمنياتها بللشفاء للفنانة دلال عبد العزيز،





وكشف الإعلامي رامي رضوان، حقيقة معرفة الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وتفاصيل حالتها الصحية، مؤكدًا: "فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي





