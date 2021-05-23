نجم الأهلي السابق: عودة رمضان صبحي للنادي مستحيلة









أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة.





وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي جدد لعبد الله السعيد لمنعه من الانتقال للزمالك".





وأكمل: "الروح القتالية هي ما ستحسم السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان".





وعن مباراتي الترجي: "تحتاج لعمل فني وبدني كبير من الجهاز الفني للأهلي، كما أن الترجي سيحصل على راحة كافية بعد نهاية مسابقة الدوري التونسي".



