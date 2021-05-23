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نجم الأهلي السابق: عودة رمضان صبحي للنادي مستحيلة

الأحد 23/مايو/2021 - 05:53 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة. 

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي جدد لعبد الله السعيد لمنعه من الانتقال للزمالك".

وأكمل: "الروح القتالية هي ما ستحسم السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان".

وعن مباراتي الترجي: "تحتاج لعمل فني وبدني كبير من الجهاز الفني للأهلي، كما أن الترجي سيحصل على راحة كافية بعد نهاية مسابقة الدوري التونسي".

وتابع: "لابد وأن يستغل موسيماني قائمته كاملة بسبب المشاركة في أكثر من بطولة، واللعب على حصد كافة كافة البطولات يحتاج لتعامل نفسي جيد منه".

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