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نجم الأهلي السابق يكشف سبب تراجع مستوى الشحات وطاهر

الأحد 23/مايو/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن موسيماني ذهب لجنوب أفريقيا لتحقيق الفوز على صن داونز. 

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش: "عدم استقبال الأهلي أهداف في مرماه بالقاهرة ساهم في صعوده لنصف نهائي الأبطال".

وأكمل: "تسجيل الأهلي هدف مبكر في شباك صن داونز غير من فكر موسيماني فيما تبقى من المباراة".

وأضاف: "الشناوي أفضل لاعبي المباراة ونجح في استخلاص 17 كرة عرضية".

وتابع: "هجوم جماهير صن داونز على موسيماني طبيعي ولن يحبوه أكثر من فريقهم".

وعن سيرينو: "تراجع مستواه عن الموسم الماضي، أفضل تعاقد الأهلي مع مهاجم صريح بدلا من صانع الألعاب".

وأتم: "الشحات وطاهر محمد مستواهما تأثر بضغوط اللعب في الأهلي، ولابد من توفير البديل قبل رحيل الأول".

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