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تعرف على موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك
الأحد 23/مايو/2021 - 05:56 ص
محمد زويد
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أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أسماء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، لحين إقامة الانتخابات.
وجاءت اللجنة الجديدة لنادي الزمالك كالآتي..
حسين لبيب رئيس اللجنة
محمد الاتربي نائب رئيس اللجنة
طارق جبريل المدير المالي
هاني بيرزي عضو مجلس إدارة
عمرو أدهم عضو مجلس إدارة
حسام المندوه عضو مجلس إدارة
حسين السيد عضو مجلس إدارة
حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك.
عاطف النمر مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك
وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة، الدعوة لاجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة اليوم الأحد بمقر النادي.
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