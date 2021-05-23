Advertisements

تعرف على موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك

الأحد 23/مايو/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements



أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أسماء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، لحين إقامة الانتخابات. 

وجاءت اللجنة الجديدة لنادي الزمالك كالآتي.. 

حسين لبيب رئيس اللجنة 
محمد الاتربي نائب رئيس اللجنة
طارق جبريل المدير المالي
هاني بيرزي عضو مجلس إدارة
عمرو أدهم عضو مجلس إدارة 
حسام المندوه عضو مجلس إدارة 
حسين السيد عضو مجلس إدارة
حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك. 
عاطف النمر مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك 

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة، الدعوة لاجراء انتخابات نادي الزمالك  1 سبتمبر المقبل.


ومن المقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة اليوم  الأحد بمقر النادي.

أخبار تهمك

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ حوالي 4 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 23 ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 14 ساعة

مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تكلفة قافلة مساعدات غزة

منذ ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله