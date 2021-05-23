تعرف على موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك













أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أسماء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، لحين إقامة الانتخابات.





وجاءت اللجنة الجديدة لنادي الزمالك كالآتي..





حسين لبيب رئيس اللجنة

محمد الاتربي نائب رئيس اللجنة

طارق جبريل المدير المالي

هاني بيرزي عضو مجلس إدارة

عمرو أدهم عضو مجلس إدارة

حسام المندوه عضو مجلس إدارة

حسين السيد عضو مجلس إدارة

حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

عاطف النمر مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك





وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة، الدعوة لاجراء انتخابات نادي الزمالك 1 سبتمبر المقبل.







