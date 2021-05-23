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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

الأحد 23/مايو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وبفارق 10 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني والذي له عدة مؤجلات بسبب المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ترتيب الدوري المصري:-

الزمالك 51 نقطة

الأهلي 41 نقطة 

المصري 39 نقطة

سموحة 35 نقطة

بيراميدز 34 نقطة

مصر المقاصة 33 نقطة

سيراميكا كليوباترا 31 نقطة 

الاتحاد السكندري 31 نقطة

غزل المحلة 31 نقطة

إنبي 29 نقطة 

طلائع الجيش 27 نقطة

الجونة 27 نقطة 

المقاولون العرب 27 نقطة 

الإسماعيلي 26 نقطة 

أسوان 21 نقطة 

البنك الأهلي 18 نقطة

وادى دجلة 17 نقطة

الإنتاج الحربي 13 نقطة

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