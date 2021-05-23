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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة
الأحد 23/مايو/2021 - 07:04 ص
محمد نادر
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يتصدر أشرف بن شرقي نجم الزمالك مع أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، حتي الجولة ال 24 والتى تنطلق يوم الاثنين.
وتنطلق مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين بمباريات قوية تجمع بين كل من الزمالك والمصري بينما الإسماعيلي سيواجه مصر المقاصة.
ترتيب هدافي الدوري المصري:-
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 11 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 11 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 10 أهداف
عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف
عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 9 أهداف
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