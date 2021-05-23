موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر









ينتظر الزمالك اختبار صعب حينما يلتقي بنظيره الاسماعيلي في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار دور ال16 ببطولة كأس مصر.





صعد الفريق الأبيض لدور ال16 بعد تخطيه حرس الحدود بثلاثية في المباراة التي شهدت تألق محمود علاء مدافع الفريق بتسجيله لهدفين.





بينما تواجد الإسماعيلي في الدور ذاته بعد تغلبه على نادي لاڤيينا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ستاد السويس الجديد.



