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تعرف على تكلفة قافلة مساعدات غزة

الأحد 23/مايو/2021 - 06:22 ص
مساعدات لقطاع غزة
مساعدات لقطاع غزة
داليا الحسين
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قال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، إن إطلاق القافلة جاء انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القافلة تضم أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى سيراميك مواد بناء، كما تشمل مطهرات، وكمامات طبية، وأدوية.

ولفت "خليفة"، إلى أن التكلفة الإجمالية للقافلة تتجاوز الـ 150 مليون جنيه.

وأوضح أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكترونى للصندوق.

وأكد "خليفة"، أن حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" هدفها تشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

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