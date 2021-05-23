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تعرف على تكلفة قافلة مساعدات غزة
الأحد 23/مايو/2021 - 06:22 ص
داليا الحسين
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قال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، إن إطلاق القافلة جاء انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القافلة تضم أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى سيراميك مواد بناء، كما تشمل مطهرات، وكمامات طبية، وأدوية.
ولفت "خليفة"، إلى أن التكلفة الإجمالية للقافلة تتجاوز الـ 150 مليون جنيه.
وأوضح أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكترونى للصندوق.
وأكد "خليفة"، أن حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" هدفها تشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.
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