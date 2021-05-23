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ما هو الفرق بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود؟.. طبيب هندي يجيب

الأحد 23/مايو/2021 - 06:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال وليد البكيني، أستاذ الطب بمستشفى أبولو بنيودلهي، إن الفطر الأسود مرض فطري موجود منذ سنوات في كل دول العالم، وليس وليد جائحة كورونا، ويصيب ضعاف المناعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من الهند مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرض الفطر الأسود غير معدي، على عكس فيروس كورونا.

وقدم وليد البكيني، روشتة للوقاية من الإصابة بمرض الفطر الأسود، وهي كالتالي: غسل الأسنان، الاستنشاق كثيرًا، النوم الكافي بما لا يقل عن 7 ساعات، تظبيط السكر عند مرضي السكري، ترشيد استخدام بعض الأدوية مثل ديكثاميثازون.

وأشار أستاذ الطب بمستشفى أبولو بنيودلهي، إلى إن هناك دواءً يستخدم لعلاج الفطر الأسود ويستمر تناوله لمدد متفاوتة قد تبدأ من أسبوعين وتصل لـ 6 أشهر.

ولفت وليد البكيني، أستاذ الطب بمستشفى أبولو بنيودلهي، إلى أن انتشار فيروس كورونا أدى لضعف جهاز المناعة ومن ثم انتشار الفطر الأسود، موضحا أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم من يعانون من ضعف جهاز المناعة ويصيب مرضى السكري ومن يتناول أدوية المناعة.

وعاد ليؤكد أن الفطر الأسود لا ينتشر مثل كورونا، موضحا أنه مرض شديد ويصيب من يعاني من ضعف المناعة.

وسرد أعراض الإصابة بالفطر الأسود، وهي حمى، مشاكل تنفسية، وهلوسة، وصداع لا يستجيب للأدوية، غيبوبة، التهاب في اللثة، دوار شديد.

واختتم حديثه قائلًا: إن الحالات المتأخرة من مصابي الفطر الأسود والتي تأخرت في تشخيصها، تحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصال جزء من بعض أعضاء الجسم.

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