Advertisements

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 23/مايو/2021 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

وقال خبراء الهيئة، إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء، أنه يسود في ساعات الليل طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 العظمى 27
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 العظمى 26
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 32
درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 العظمى 29
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 30

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم

أخبار تهمك

"لجنة كورونا" تزف أخبارًا سارة عن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تكلفة قافلة مساعدات غزة

منذ ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 14 ساعة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الثلاثاء حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتتوقع ذروة حالة عدم الاستقرار اليوم

رياح معتدلة وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021 في محافظة الإسماعيلية

بارد ليلا معتدل نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله