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الموت يُفجع الفنانة نانسي صلاح

الأحد 23/مايو/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة نانسي صلاح منذ قليل عن وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نانسي صلاح منشورًا قالت فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ماما في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته امين يارب العالمين لا إله إلا الله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، شاركت نانسي صلاح في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وهو بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل.

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