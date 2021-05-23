عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن البرلمان الإيراني، انتهاء العمل بالاتفاق المتعلق بالرقابة على المنشآت النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل.





وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن استمرار إجراءات الحظر الأمريكي كوسيلة ضغط، من قبل إدارة جو بايدن، أمر غير مقبول، داعيا بايدن لتغيير هذا النهج لنجاح محادثات فيينا.





وناقش ظريف خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مساء الخمیس آخر التطورات في محادثات فيينا والتقدم المحرز خلالها.



